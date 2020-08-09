Министр информации Ливана ушла в отставку после взрыва в Бейруте

Министр информации Ливана Маналь Абдессамад покинула свой пост, сообщает 9 августа ливанский канал Al-Jadeed. Отмечается, что причиной стали последствия взрыва в порту Бейрута и недовольство граждан действиями властей после случившегося.

«Я приношу извинения ливанцам, чьи чаяния мы не смогли оправдать, требуемые изменения действий правительства так и не последовали», — сказала она.

В минувшую субботу, 8 августа, тысячи людей вышли на улицы Бейрута и потребовали отставки правительства. Недовольные граждане заявили, что некомпетентность властей стала причиной взрыва в порту, а также обвинили министров в накопившихся социальных и экономических проблемах.

Участники беспорядков ворвались в пять правительственных зданий: МИДа, министерств экономики, энергетики и окружающей среды, а также ассоциации банков Ливана. Только ночью силовикам удалось взять Бейрут под контроль. Ранения получили по меньшей мере 728 человек, был убит один полицейский. Еще 19 протестующих задержаны.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. Не менее 300 тысяч человек лишились жилья, погибли более 150 человек, пострадали около четырех тысяч.