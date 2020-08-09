Количество пострадавших в ходе протестов в Бейруте превысило 700 человек

В ходе протестов в Бейруте пострадали более 700 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным издания, ранения получили по меньшей мере 728 человек, был убит один полицейский. Еще 19 протестующих были задержаны.

Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку. Выступившие организаторами акции активисты заявили, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в стране, как и за взрыв, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек.

Во время протестов участники ворвались в здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды, а также ассоциации банков Ливана. Через некоторое время силовики вернули центр Бейрута и деловые района города под свой контроль.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. Не менее 300 тысяч человек лишились жилья, погибли более 150 человек.