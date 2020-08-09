В США поддержали массовые протесты в Бейруте

Посольство США в Ливане поддержало массовые протесты в Бейруте, начавшиеся после мощного взрыва в районе порта, в результате которого пострадали несколько тысяч человек. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте диппредставительства в Twitter.

В ведомстве подчеркнули, что ливанский народ «слишком долго страдал» и заслуживает того, чтобы лидер прислушался к нему и «изменил курс с учетом требований населения о прозрачности и подотчетности».

«Мы поддерживаем их право на мирный протест и призываем всех участников воздержаться от насилия», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о том, что в ходе протестов в Бейруте пострадали более 700 человек. По данным Al Jazeera, ранения получили по меньшей мере 728 человек, был убит один полицейский. Еще 19 протестующих были задержаны.

Тысячи людей вышли на акции протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку. Активисты заявили, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в стране, как и за взрыв, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек. Участники ворвались в здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды, а также ассоциации банков Ливана. Через некоторое время силовики вернули центр Бейрута и деловые районы города под свой контроль.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. Не менее 300 тысяч человек лишились жилья, погибли более 150 человек.