Протестующие потребовали международного расследования взрыва в Бейруте

Протестующие вышли на улицы Бейрута с требованием провести независимое международное расследование взрыва в порту ливанской столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Местные СМИ передают, что на улицах города все еще находятся сотни людей, среди которых много молодежи, женщин и детей. Беспорядков и столкновений с органами правопорядка в данный момент не наблюдается. Тем не менее отмечается, что демонстранты явно возмущены сложившейся в стране ситуацией.

Ранее сообщалось, что тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку. Выступившие организаторами акции активисты считают, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в стране, как и за взрыв, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. Не менее 300 тысяч человек лишились жилья, погибли более 150 человек.