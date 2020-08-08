В министерствах Ливана заметили уничтожающих документы людей

Участники беспорядков в Бейруте, ворвавшиеся в здания некоторых министерств Ливана, уничтожали находящиеся там документы. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

По информации источника телеканала, в первую очередь уничтожаются документы и досье. Он отметил, что якобы существует план по уничтожению файлов, связанных с коррупцией, начиная с 1992 года.

Ранее участники протестов в Бейруте ворвались в здания министерств иностранных дел, экономики, энергетики и окружающей среды, а также ассоциации банков Ливана. Через некоторое время военные вытеснили протестующих из здания Министерства иностранных дел.

Тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку. Выступившие организаторами акции активисты считают, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в стране, как и за взрыв, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. Не менее 300 тысяч человек лишились жилья, погибли более 150 человек.