Премьер Ливана назвал причину взрыва в порту Бейрута

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб назвал причину взрыва в порту Бейрута. Об этом он сказал в эфире канала AL-Mayadeen, передает РИА Новости.

«Взрыв, который сотряс порт, произошел из-за коррупции», — заявил премьер.

Ранее президент Ливана Мишель Аун заявил, что власти рассмотрят все причины взрыва порта в Бейруте, в том числе возможное иностранное вмешательство.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. Не менее 300 тысяч человек лишились жилья, погибли более 150 человек.

После этого тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку. Выступившие организаторами акции активисты считают, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в стране, как и за взрыв, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек