Взрыв в Бейруте попал на свадебную съемку пары

Взрыв в порту Бейрута попал на свадебную съемку пары в городской церкви. На ролик обратил внимание Telegram-канал RT.

На кадрах видно, как гости церемонии следуют к алтарю. Женщина в зеленом платье крестится, после чего раздается грохот и вылетают окна в церкви.

Начинается паника, все выбегают из здания и толпятся у выхода, топча длинный подол платья невесты.

Сообщается, что никто из участников торжества и его гостей не погиб и не получил серьезных травм.

Ранее оператор на свадьбе в столице Ливана Бейруте запечатлел момент мощного взрыва, когда снимал позировавшую с цветами невесту. Неожиданно камера начинает трястись и поворачивается в другую сторону. На следующих кадрах видно, как невеста, жених и гости в панике спасаются бегством.

Мощный взрыв прогремел в районе морского порта вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. По последним данным, пострадали более четырех тысяч человек, не менее 300 тысяч лишились дома. Обнаружены тела более чем сотни погибших.

В силовых структурах Ливана заявили, что взрыв случился в момент проведения сварочных работ. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб сообщил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет.