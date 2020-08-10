Число обнаруженных спасателями МЧС погибших в Бейруте увеличилось

Число погибших из-за взрыва в Бейруте, обнаруженных спасателями МЧС России, увеличилось до восьми. Об этом со ссылкой на пресс-релиз службы сообщает ТАСС.

«Во время работы в зоне ЧС спасателями и кинологическими службами было обследовано 3 100 квадратных метров территории, 6 800 квадратных метров — с помощью беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в российской службе.

Ранее 9 августа сообщалось, что власти Ливана более не рассчитывают найти под завалами живых людей, и дальше целью поиска остаются лишь останки жертв катастрофы.

Первый самолет МЧС России со спасателями и гуманитарной помощью на борту прибыл в аэропорт Бейрута вечером 5 августа. Всего в зоне бедствия в Бейруте работает более 100 человек, включая кинологов, психологов для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту, также действует передвижной медицинский госпиталь МЧС России. При этом спасатели работают круглосуточно в три смены. В ведомстве допустили, что могут увеличить группировку спасателей.

Взрыв в ливанской столице 4 августа произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества конфисковали с корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга его владельца в 2014 году. По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали более пяти тысяч. Десятки людей числятся пропавшими без вести.