Камеры засняли момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте

Камеры внутреннего видеонаблюдения засняли момент разрушения госпиталя Святого Георгия в ливанском Бейруте во время взрыва в порту. Запись опубликовал Telegram-канал RT.

На кадрах видно, как медперсонал и пациенты ходят по палатам и коридорам. Затем стены здания внезапно рушатся, людей заваливает обломками.

Предварительные оценки показали, что ущерб в результате взрыва превысил 15 миллиардов долларов.

Взрыв в ливанской столице 4 августа произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества конфисковали с корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга его владельца в 2014 году. По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали более пяти тысяч. Десятки людей числятся пропавшими без вести.