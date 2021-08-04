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Ливанских чиновников обвинили во взрыве химических веществ в порте Бейрута

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Фото: Tom Nicholson / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Чиновники Ливана знали об опасности хранения химических веществ в порту Бейрута, но ничего не предприняли, чтобы предотвратить взрыв 4 августа 2020 года. Об этом сообщает доклад Human Rights Watch.

Доклад содержит 700 страниц анализа официальных документов, а также расшифровки интервью с высшими должностными лицами Ливана, включая президента, временного премьер-министра и главу государственной безопасности страны. Правозащитники выяснили, что с 2014 года, когда груз с аммиачной селитрой прибыл в бейрутский порт, различные органы власти получали предупреждения о возможности взрыва. «Некоторые правительственные чиновники предвидели смерть, к которой может привести присутствие аммиачной селитры в порту», — сообщается в отчете международной организации.

В Human Rights Watch обвинили ливанских чиновников в преступной халатности. Организация призвала Совет по правам человека ООН объявить официальное международное расследование взрыва. Иностранные правительства, по мнению правозащитников, должны ввести санкции в отношении официальных лиц Ливана из-за нарушений в области прав человека и коррупции.

Взрыв в порту Бейрута 4 августа 2020 года произошел из-за пожара. В результате возгорания сдетонировали хранившиеся около шести лет на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч человек получили ранения, разрушены тысячи жилых домов. Через несколько дней после происшествия занимавший должность премьер-министра Хасан Диаб подал в отставку.

Сразу после взрыва службы безопасности Ливана заявили о многочисленных предупреждениях, направленных правительству. В частности, сотрудники силовых ведомств заявили, что вели расследование о причинах нахождения в порту взрывоопасных веществ и информировали официальные лица о возможных последствиях. Однако вещества находились под флагом одной из стран Африки, что затрудняло следственный процесс.

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