Мир
 
Последние новости
Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине
Темнокожий игрок сборной Англии оправдался за незабитый пенальти в финале Евро
Мужчина с внешностью Кена рассказал о незаконных инъекциях и пластике
В Минобороны прокомментировали проблему с QR-кодами для военных
В России второй раз за день с ножом напали на пассажиров автобуса
Google выпустит складной смартфон
Названы города России для самой выгодной сдачи жилья в аренду
Литва обвинила Россию в наплыве мигрантов
Глава ВОЗ допустил версию об утечке коронавируса из лаборатории
Новости партнеров
Прослушать новость

Премьер Ливана подал в отставку

Перейти в «Мою Ленту»
Саад Харири
Саад Харири
Фото: Dalati Nohra / Reuters
Премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку, не сумев сформировать правительство

Назначенный в 2020 году премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку, не сумев сформировать правительство. Об этом он заявил после очередной встречи с президентом, сообщает агентство Reuters.

«Я встретился с президентом, и мы провели переговоры по вопросу правительства. Президент говорил о поправках, которые я считаю ключевыми. Мы поговорили о доверии и назначении христианских министров. Ясно, что позиция неизменна и мы не придем к соглашению (…) Я подал в отставку, отказавшись от формирования правительства», — заявил Харири.

После решения премьера в Ливане разгорелись протесты, к их подавлению привлекли военных. Отмечается, что с осени прошлого года страна находится в политическом и экономическом кризисе, сменилось уже два состава правительства. Харири обещал собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку, однако не справился с этой задачей.

4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел взрыв. Из-за пожара взорвались долгое время хранившиеся на складе в порту 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч человек получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российскую вакцину «Спутник V» одобрили в Ливане
Ливан выпустил по Израилю три ракеты
Протестующие в Ливане подожгли здание мэрии