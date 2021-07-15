Премьер Ливана подал в отставку

Назначенный в 2020 году премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку, не сумев сформировать правительство. Об этом он заявил после очередной встречи с президентом, сообщает агентство Reuters.

«Я встретился с президентом, и мы провели переговоры по вопросу правительства. Президент говорил о поправках, которые я считаю ключевыми. Мы поговорили о доверии и назначении христианских министров. Ясно, что позиция неизменна и мы не придем к соглашению (…) Я подал в отставку, отказавшись от формирования правительства», — заявил Харири.

После решения премьера в Ливане разгорелись протесты, к их подавлению привлекли военных. Отмечается, что с осени прошлого года страна находится в политическом и экономическом кризисе, сменилось уже два состава правительства. Харири обещал собрать кабинет министров, чтобы воспользоваться французской инициативой и получить поддержку, однако не справился с этой задачей.

4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел взрыв. Из-за пожара взорвались долгое время хранившиеся на складе в порту 2750 тонн аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч человек получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.