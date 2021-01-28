Протестующие в Ливане подожгли здание мэрии

В Триполи на севере Ливана протестующие против продления карантина из-за пандемии коронавируса забросали здание мэрии бутылками с зажигательной смесью. Видеозапись размещена в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видно, как демонстранты поджигают здание, кидая в него «коктейль Молотова». Отмечается, что полиция использует для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы. Также для стабилизации ситуации задействована армия.

Ранее протестующие бросили в сотрудников полиции боевые гранаты. В результате девять правоохранителей получили ранения, один из них в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Ливана.

Как уточнил ливанский Красный Крест на своей странице в Twitter, в столкновениях пострадали 82 человека. «Пятнадцать пострадавших доставлены в больницы, еще 67 оказана помощь на месте», — говорится в сообщении.

Беспорядки и столкновениями продолжаются в Триполи третий день. Граждане требуют от власти принятия мер для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа.