Мир
 
Последние новости
Вирусолог рассказал об опасности южноафриканского штамма коронавируса
В России запретили продажу табачных стиков в интернете
«Манчестер Юнайтед» дома проиграл худшей команде АПЛ
«Лестер» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче АПЛ
Спрогнозирован срок окончания пандемии коронавируса в России
Напавшему на машину ФСБ тиктокеру предъявили обвинение в хулиганстве
Напавшая на солиста Мариинского театра жена обвинила его в побоях
Пилот раскрыл «неутешительную правду» об F-35
Киркоров представит Молдавию на «Евровидении-2021»
Новости партнеров
Прослушать новость

Протестующие в Ливане подожгли здание мэрии

Перейти в «Мою Ленту»

В Триполи на севере Ливана протестующие против продления карантина из-за пандемии коронавируса забросали здание мэрии бутылками с зажигательной смесью. Видеозапись размещена в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видно, как демонстранты поджигают здание, кидая в него «коктейль Молотова». Отмечается, что полиция использует для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы. Также для стабилизации ситуации задействована армия.

Ранее протестующие бросили в сотрудников полиции боевые гранаты. В результате девять правоохранителей получили ранения, один из них в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Ливана.

Как уточнил ливанский Красный Крест на своей странице в Twitter, в столкновениях пострадали 82 человека. «Пятнадцать пострадавших доставлены в больницы, еще 67 оказана помощь на месте», — говорится в сообщении.

Беспорядки и столкновениями продолжаются в Триполи третий день. Граждане требуют от власти принятия мер для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ливан одобрит закупку вакцины «Спутник V»
Капитан судна с взорвавшейся в Бейруте селитрой узнал об ордере на свой арест
Кризис в Ливане сравнили с гибелью «Титаника»