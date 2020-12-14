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Кризис в Ливане сравнили с гибелью «Титаника»

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Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сравнил кризис в Ливане, начавшийся после взрыва в порту Бейрута, с гибелью «Титаника». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Ливан это "Титаник", но без оркестра. Ливанцы полностью отрицают, что они тонут — и все это даже без музыки», — заявил министр в интервью французским журналистам. Он отсылал к популярному мифу о том, что оркестр знаменитого лайнера продолжал играть, когда судно тонуло, чтобы снизить панику среди пассажиров.

Отмечается, что заявление политика прозвучало на фоне третьего кряду визита в Ливан французского президента Эммануэля Макрона. Глава Франции, отмечает агентство, негодует из-за политической обстановки в стране: ливанские политические силы продолжают соперничать между собой и тем самым не позволяют Ливану получить необходимую финансовую помощь.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа, взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Жертвами стали около 200 человек, тысячи людей получили ранения, повреждены тысячи жилых домов.

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