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Ливан снова остался без премьер-министра

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Фото: Aziz Taher / Reuters

Ливан снова остался без премьер-министра — начавший исполнять обязанности 31 августа Мустафа Адиб заявил об отказе от формирования правительства и своей отставке. Об этом сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что премьер уходит в отставку из-за политического тупика вокруг формирования нового кабинета министров. Адиб попросил прощения, что фракции не смогли договориться, добавив, что Ливану необходимо соблюдать инициативы Франции по стабилизации ситуации.

Адиб должен был сформировать новое правительство, после чего намеревался провести реформы. До этого он семь лет был послом в Германии.

Предыдущий состав правительства ушел в отставку 10 августа. Это произошло после протестов населения, которые не прекращались несколько дней. Граждане вышли на улицы и потребовали смены кабмина, так как сочли его некомпетентность причиной взрыва в порту Бейрута, а также накопившихся социальных и экономических проблем.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа, взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Жертвами стали 180 человек, тысячи людей получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.

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