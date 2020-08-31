Пост премьер-министра Ливана предложили послу в Германии

Пост премьер-министра Ливана предложили послу страны в Германии Мустафе Адибу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на администрацию президента республики Мишеля Ауна.

Адибу поручили сформировать новое правительство. Он уже выступил с комментарием и заявил, что в стране нужно как можно скорее сформировать кабмин, чтобы немедленно осуществить реформы. Это требуется для того, чтобы заключить соглашение с Международным валютным фондом. «Возможности для нашей страны невелики», — признался Адиб.

Предыдущий состав правительства ушел в отставку 10 августа. Это произошло после протестов населения, которые не прекращались несколько дней. Граждане вышли на улицы и потребовали смены кабмина, так как сочли его некомпетентность причиной взрыва в порту Бейрута, а также накопившихся социальных и экономических проблем.

Взрыв в порту ливанской столицы прогремел 4 августа. Причина — хранение на складе в 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества конфисковали с корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга его владельца в 2014 году. По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали более пяти тысяч. Десятки людей числятся пропавшими без вести.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru