Президент Ливана объяснил причины пожара рядом с местом взрыва в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун сказал в четверг, 10 сентября, что сильный пожар, обрушившийся на и без того разрушенный порт Бейрута, мог быть результатом саботажа, технической ошибки или халатности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление в аккаунте президента в Twitter.

«Во всех случаях причина должна быть известна как можно скорее, а виновные должны быть привлечены к ответственности», — сказал президент Ливана на встрече с Высшим советом обороны.

Ранее стало известно о пожаре на складе в порту ливанского Бейрута, неподалеку от места взрыва, произошедшего в прошлом месяце.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа, взорвались долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Жертвами стали 180 человек, тысячи людей получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.