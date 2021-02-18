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Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера в Испании попали на видео

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Жесткие столкновения с полицией из-за ареста рэпера Пабло Аселя в Испании попали на видео. Его публикует RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как протестующие швыряют в полицейских мусорные баки, пластиковые бутылки и другие предметы. Сотрудники правоохранительных органов идут на демонстрантов с дубинками. Протестующие также перекрывали улицы, жгли мусорные баки и нападали на полицейских.

По меньшей мере 63 человека пострадали в ходе акций протеста, пишет ТАСС со ссылкой на данные медицинских служб Мадрида и Каталонии. По сообщениям местных СМИ, задержаны 29 человек.

Протесты из-за задержания Аселя идут второй день. Демонстрации прошли в ряде городов Каталонии, где был арестован музыкант. В Барселоне, Жироне, Льейде, Вике и Валенсии на улицы вышли тысячи людей, и протесты переросли в стычки с полицией.

Рэпера приговорили к девяти месяцам тюремного заключения из-за твитов и текста песни, в которых содержались прославление терроризма и клевета в адрес королевской семьи и госорганов. Асель должен был добровольно явиться в тюрьму, но вместо этого забаррикадировался в Университете Льейды вместе со своими сторонниками. Спустя сутки полиция арестовала музыканта и доставила в близлежащую тюрьму, где он начнет отбывать свой срок.

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