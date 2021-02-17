Десятки людей ранены после протестов из-за ареста рэпера в Испании

Десятки людей были ранены в ходе протестов, прошедших в нескольких городах Испании из-за ареста рэпера Пабло Аселя. Об этом сообщает служба скорой помощи Каталонии в Twitter и местные СМИ.

По данным El Mundo, демонстрации прошли в ряде городов Каталонии, где был арестован музыкант. В Барселоне, Жироне, Льейде, Вике и Валенсии на улицы вышли тысячи людей, и протесты переросли в стычки с полицией. Протестующие бросали бутылки и камни в полицейских, сооружали баррикады, поджигали мусорные баки и мотоциклы. В Жироне протестующие подожгли дверь банка, а в Льейде забросали яйцами местные подразделения Народной партии и Социалистической партии Каталонии.

В общей сложности ранения получили 33 человека, восемь из них госпитализированы, сообщили в экстренных службах. Еще 15 человек были задержаны полицией.

Рэпера приговорили к девяти месяцам тюремного заключения из-за твитов и текста песни, в которых содержались прославление терроризма и клевета в адрес королевской семьи и госорганов. Асель должен был добровольно явиться в тюрьму, но вместо этого забаррикадировался в Университете Льейды вместе со своими сторонниками. Спустя сутки полиция арестовала музыканта и доставила в близлежащую тюрьму, где он начнет отбывать свой срок.