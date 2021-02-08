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Протестующих против военной власти в Мьянме разогнали водометом

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Фото: Mike Hutchings / Reuters

Полиция применила водомет, чтобы разогнать протестующих против власти военных в Нейпьидо, столице Мьянмы. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, жители Мьянмы вышли на крупнейшие с 2007 года протесты. Массовые выступления, в которых принимают участие десятки тысяч человек, продолжаются третий день, но пока не переходили в беспорядки, в отличие от двух предыдущих массовых протестных акций, перетекавших в стычки с полицией.

Сообщается, что к протестам присоединились буддистские монахи. Они сыграли ключевую роль в «шафрановой революции» — протестах 2007 года, названных так из-за цвета монашеской одежды.

Одновременно с массовыми протестами в стране проходят акции гражданского неповиновения: забастовки устраивают медики, учителя и государственные служащие. Правительство попыталось отключить доступ к интернету на время протестов, чем вызвало еще большее недовольство участников акций.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и лидера партии Аун Сан Су Чжи, занимающую пост государственного советника и главы МИД.

В стране был введен режим чрезвычайного положения сроком на один год. По его окончании армия пообещала организовать новые выборы, после которых власть передадут новому правительству. Помимо этого, военные пообещали разобраться с фальсификациями на последних парламентских выборах. Пока же вся власть перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.

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