Россиянин рассказал об обстановке в Мьянме после госпереворота

После военного переворота обстановка в Мьянме в целом спокойная, протестов не наблюдается. Об этом «Ленте.ру» рассказал проживающий в Мьянме российский востоковед Петр Кузьма.

По его словам, военных на улице как нет, так и не было, поскольку «таков был приказ командования». Россиянин отметил, что в городе Янгон появлялись военные машины, которые занимали административные здания, однако он сам их не видел.

Он также подчеркнул, что протестов не было, а в целом жизнь людей не изменилась. Кузьма связал это с тем, что тогда отключили интернет и мобильную связь, у людей даже не было возможности узнать, в чем дело. «Поэтому до обеда люди пытались понять, что происходит, не то чтобы протестовать. Как ни странно, [чаще всего обращались] к старшему поколению, у кого еще есть телевизор (...), либо к тем, кто носит с собой радиоприемник», — добавил он.

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Россиянин также рассказал, что местные стали покупать нескоропортящиеся продукты. Однако он не заметил, чтобы люди в супермаркетах брали больше еды, чем обычно.

«Чем это все закончится, я не знаю. Мьянма — очень непредсказуемая страна, тут достаточно какой-то искры, чтобы все вспыхнуло», — заключил он.

1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот. Военные не согласились с итогами осенних выборов, на которых правящая партия «Национальная лига за демократию» (НЛД) одержала решительную победу. Военные объявили о роспуске правительства и задержали президента Мьянмы Вин Мьина и главу партии Аун Сан Су Чжи, занимающую пост государственного советника и главы МИД.

В стране был введен режим чрезвычайного положения сроком на один год. По его окончании армия пообещала организовать новые выборы, после которых власть передадут новому правительству. Помимо этого, военные пообещали разобраться с фальсификациями на последних парламентских выборах. Пока же вся власть перешла в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина.

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