Власти пляжной страны разрешат въезд вакцинированным «Спутником V» туристам

Власти Вьетнама планируют в скором времени возобновить прием иностранных туристов — въезд в страну будет разрешен вакцинированным путешественникам, в том числе и «Спутником V», а также переболевшим коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама к октябрю запланировало запустить шестимесячную программу по возобновлению приема иностранных туристов. Первым для путешественников станет доступен остров Фукуок — курорт будет принимать около 2-3 тысяч отдыхающих ежемесячно и размещать их в определенных районах.

Спустя три месяца, на втором этапе программы, квота на прием туристов увеличится до 5-10 тысяч иностранцев в месяц. Помимо этого, география разрешенных для въезда курортов пляжной страны и территория передвижения путешественников будут расширены.

Туристы смогут въехать во Вьетнам при условии прохождения полной вакцинации, в том числе и препаратом «Спутник V», либо при предъявлении справки о перенесенном заболевании. В любом случае путешественникам потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки.

Ранее в июле власти Канады заявили, что в скором времени планируют открыть границы для полностью вакцинированных туристов. Как отметил премьер-министр страны Джастин Трюдо по итогам совещания с главами канадских регионов, привитые путешественники из всех стран смогут приехать уже в начале сентября текущего года. При этом список одобренных для въезда препаратов пока не уточнялся.

