Финляндия разрешит въезд вакцинированным туристам

С 26 июля Финляндия разрешит въезд в страну туристам, которые полностью привились от коронавируса одобренными Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) препаратами. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с 26 июля иностранным туристам разрешается въехать в страну при предъявлении сертификата о полной вакцинации. Согласно новым правилам, предоставить подтверждение о перенесенном в течение шести последних месяцев заболевании COVID-19 смогут только граждане стран-членов ЕС и Шенгенской зоны.

Для туристов из третьих стран, в том числе из России, как минимум до 22 августа будут действовать прежние ограничения на въезд.

Ранее в июне власти Финляндии разрешили въезд в страну россиянам, чьими родственниками являются финские граждане. Уточнялось, что перечень родственников и членов семьи, попадающих под действие новых правил, будет расширен. Так, помимо супругов и несовершеннолетних детей въехать в страну смогут взрослые дети, родители, приемные родители, бабушки и дедушки.

