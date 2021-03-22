Россиянка раскрыла лучшие черты жителей Финляндии

Девушка раскрыла лучшие черты жителей Финляндии, которые показались ей очень непривычными для россиян. Этой информацией она поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как уточнила туристка из России, во время одного из своих путешествий она познакомилась с жительницей Финляндии — девушка рассказала ей многое об особенностях скандинавского народа.

Например, финны строго соблюдают правила тишины в многоквартирных домах — если планируется шумный праздник, это обязательно согласуется с соседями. Также, жители Финляндии избегают лишних разговоров друг с другом и никогда не улыбнуться незнакомцам.

«Это не значит, что они автоматически враждебно настроены, просто для них очень важно личное пространство», — объяснила девушка.

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Если финны проживают вместе в одной квартире — они пользуются принципами умеренного потребления и всегда следят за чистотой. Так, соседи ежедневно проветривают свои комнаты, поддерживают порядок и отсутствие запахов в общем холодильнике.

Что касается общих зон — здесь финны также придерживаются определенных правил. Во внутренних дворах жители никогда не оставят личные автомобили или не будут выгуливать домашних животных.

Финны привыкли сортировать мусор — для этого в каждом дворе стоят раздельные контейнеры. Два раза в год проводится обязательный для всех субботник.

«Вместе они убирают двор, сажают или приводят в порядок деревья, подкрашивают скамейки и так далее. Пропускать этот день без уважительной причины запрещено», — пояснила россиянка.

Ранее в марте россиянка рассказала про «шокирующие» привычки жителей Турции. Девушка поделилась, что ее очень удивила традиция целовать руки старшему поколению при знакомстве в знак уважения, а также привычка турок разуваться перед входом в дом.