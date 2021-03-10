Россиянка раскрыла отличающие соотечественников черты в отелях «все включено»

Российская туристка, путешествующая по Турции, раскрыла отличающие соотечественников от иностранцев черты. Своими выводами девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, в первую очередь автор заметила, что именно российские отдыхающие на «шведском столе» набирают всю еду в одну тарелку. «Картошка, мясо, овощи, яблоко, булочка, огуречный салат, тортик — все в кучу! Обычно чистые тарелки на "шведском столе" экономят русские женщины. Знаю, не со зла. Наоборот, хотят как лучше», — пояснила она.

Кроме того, девушка рассказала, что многие соотечественники приходят в отельные рестораны со своими контейнерами, чтобы забрать еду. «А ведь это невежливо, некрасиво и вообще запрещено. Можно взять с собой фрукт или булочку – то, что вы можете унести без контейнера. Остальное выносить запрещено», — подчеркнула блогерша.

Вдобавок, по ее словам, именно россияне часто бывают невежливыми с официантами, особенно, если выпьют алкоголь. «Вы вряд ли увидите европейца, который горланит на весь зал, требуя добавки пива или чай для жены», — пояснила туристка.

Также она отметила, что путешественники из России вызывающе ведут себя в общественных местах — например, кричат друг другу из разных концов заведения или не считают нужным утихомирить своих детей.

В марте россиянка отдохнула с семьей в одном из пятизвездочных отелей в турецкой Анталье и осталась недовольна предоставленным сервисом. В частности, отдыхающая раскритиковала поступок носильщика, который помогал гостям доставить вещи в номер. На ее взгляд, он должен был уступить им лифт и дать подняться первыми.