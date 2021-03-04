Россиянка раскритиковала поступок носильщика в Турции и вызвала осуждение в сети

Россиянка отдохнула с семьей в одном из пятизвездочных отелей в турецкой Анталье и осталась недовольна предоставленным сервисом. Соответствующий материал она опубликовала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен», некоторые высказывания туристки вызвали осуждение среди пользователей сети.

В частности, отдыхающая раскритиковала поступок носильщика чемоданов, который помогал гостям доставить вещи в номер. По словам автора материала, лифт в объекте размещения был крайне маленьким и она поняла, что все вместе — она беременная, муж, двое детей, сотрудник гостиницы и чемоданы — туда не войдут.

В результате россияне приняли решение самостоятельно подняться в номер, располагавшийся этажом выше. «Муж тут же говорит носильщику, что пешком пойдем. А тот как ни в чем не бывало — да, конечно, встретимся у номера. Что?» — возмутилась блогерша.

Путешественница заметила, что, на ее взгляд, носильщик должен был уступить им лифт и дать подняться первыми, а сам — воспользоваться следующим или же пройтись пешком с чемоданом, который, по ее словам, не был тяжелым. «Но он даже глазом не моргнул, как будто так и должно быть! "Отличный" сервис!» — заключила она.

В комментариях к посту подписчики аккаунта поделились мнением по поводу ситуации, некоторые из них осудили автора материала. «Если вы сами приняли решение пойти пешком, то почему носильщик вас должен отговаривать? И почему он должен корячиться и таскать чемоданы по лестницам? Он вам что, ишак?», «Если человек говорит "я пойду пешком", он подразумевает, что топать другой должен?», «Испытываю стыд... Не я была участницей ситуации, но я за вас покраснела...», «Убеждать вас, взрослых людей, в том, что вам стоить делать и чего не стоит, и вступать в дискуссии — далеко не его работа!», «Его задача — это минимум коммуникаций с гостями. Он транспортировщик. Его задача — доставить», — писали они.

26 февраля сообщалось, что российский журналист и урбанист, поживший в Турции, рассказал о трех популярных среди турок привычках, которые считаются позорными для его соотечественников. В первую очередь автор статьи отметил, что в Турции многие ходят на рынок или в супермаркеты с сумками-тележками, в то время как в России этот аксессуар уже не считается модным.