Курорт в Турции закроют на 500 дней из-за опасности для туристов

Курортный город Ассос в турецкой провинции Чанаккале планируется закрыть на период до 500 дней на ремонтные работы, так как его древняя инфраструктура начала представлять опасность для туристов. Об этом сообщает NTV.

Речь идет, в частности, о крупных нависающих над территорией населенного пункта скалах, которые начали обрушаться, периодически образуя полноценные камнепады. При этом ситуация осложняется возросшей в последнее время сейсмической активностью на побережье Турции.

До завершения работ, которые предполагается осуществить примерно за полтора года, как минимум 19 объектов туристической инфраструктуры в древнем городе будут закрыты: в том числе отели, хостелы, рестораны и кафе, а также чайный сад и магазин мороженого.

Известно, что проект обеспечения безопасности в Ассосе разработан в октябре 2020 года местными властями совместно с AFAD (Управлением по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями) и операторами туристических объектов. Соответствующий план по предотвращению обрушения скал и камнепадов был также одобрен региональным советом по сохранению культурного наследия.

Согласно проекту, опасные скалы будут разбиты и удалены из «стратегических мест», где их падение может угрожать туристической инфраструктуре. Также на скалы будет уложена стальная сетка, чтобы предотвратить падение обломков.

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