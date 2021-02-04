Одна из самых известных достопримечательностей мира раскололась и рухнула в море

Белые скалы Дувра, которые считаются одной из самых известных достопримечательностей мира, снова начали разрушаться — от породы откололся огромный кусок и рухнул в море. Об этом пишет британское издание Evening Standard.

Как сообщается, местному жителю Дэвиду Уотерфилду (David Waterfield) удалось снять на мобильный телефон момент падения обломка скалы. Мужчина гулял со своей собакой в парке Самфир Хоу, как вдруг услышал громкий треск. «Вы слышите об этом, вы видите обломки [скал], но увидеть это вживую было действительно незабываемо», — поделился мужчина.

Британец Адам Кларк (Adam Clark) разместил данный ролик в своем Twitter-аккаунте. На кадрах видно, как отколовшийся огромный кусок скалы падает в пролив Ла-Манш. Пользователей сети впечатлило произошедшее, и они поспешили указать на символизм этого природного явления.

«Какое же чувство юмора и иронии имеет природа: знаменитые скалы Британии после Brexit превращаются в ледяное море», «И мертвый ворон в лондонском Тауэре. Королевство обречено, я говорю вам, обречено!» — такими комментариями поделились люди.

По словам ученых, белые скалы Дувра за последние 150 лет разрушаются в 10 раз быстрее, чем за предыдущие семь тысяч лет. Они образовались около 90 миллионов лет назад, меловой состав, который придает им характерный белый цвет, особенно уязвим к эрозии и разрушению.

Ранее, в октябре 2020 года, стало известно об инциденте в национальном парке Краби в Таиланде. От одной из скал отделился гигантский кусок камня и обрушился на коралловый риф.