Одно из самых популярных для Instagram мест в мире раскололось и рухнуло в море

Природные достопримечательности в национальном парке Краби в Таиланде начали разрушаться — часть карста в районе островов Пхи Пхи, ранее признанных одним из самых популярных для Instagram мест в мире, откололась и рухнула в море. Об этом пишет The Phuket News.
Инцидент произошел среди скал Ко Мае Урай между Ко Пхи Пхи и материковой частью Краби. Известно, что от одной из скал отделился гигантский кусок камня весом в 30 тысяч тонн, разломался пополам и обрушился на коралловый риф — каждая из частей оставляет около 50 метров в длину и около 70 метров в ширину.
По предварительным подсчетам местных властей, в результате оказались повреждены 300 квадратных метров рифа, популярного для дайвинга и известного многочисленными подводными тоннелями.
В настоящее время разрабатывается проект по восстановлению разрушенных территорий, район будет закрыт в течение двух лет, в том числе для туристов. Руководство парка не исключает дальнейшее разрушение достопримечательностей.
5 июня Forbes опубликовал список десяти туристических достопримечательностей, снимками которых чаще всего делятся в Instagram скучающие по путешествиям во время пандемии туристы. Самыми популярными, в частности, оказались острова Пхи-Пхи в Таиланде, египетские пирамиды, остров Бали, греческий курорт Санторини, Эйфелева башня в Париже, Бруклинский мост и площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке.