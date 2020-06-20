В Таиланд не пустят небогатых туристов

Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн (Phiphat Ratchakitprakarn) объявил, что после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, страна будет ориентироваться на состоятельных туристов. Визит небогатых путешественников пока не входит в концепцию «государственного протокола», передает Bloomberg.

Тайские власти объяснили, что предпочтение будет отдано туристам, забронировавшим четырех- и пятизвездочные отели на островах Пхукет, Самуи, Панган и Пхи Пхи. Правительство рассчитывает, что в предстоящем сезоне, пик которого приходится с ноября по февраль, к ним приедут только десять миллионов туристов — это четверть числа отдыхавших в 2019 году.

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Министр подчеркнул, что такое сокращение турпотока поможет восстановиться окружающей среде и пляжам. Он напомнил, что за период карантина на песочные берега вернулись черепахи, подплывали к ним ламантины, в море были замечены розовые дельфины.

«Если мы не воспользуемся этой возможностью, чтобы получить наибольшую выгоду для отрасли, Таиланд проиграет. Это возможность перезагрузить всю систему туризма», — заключил Ратчакитпракарн.

Острова Таиланда закрыты на карантин из-за пандемии коронавируса до 30 июня. После этого королевство намерено открыть границы для путешественников из Австралии, Японии, а также некоторых провинций Китая. Туристов, по словам министра, обяжут предоставить справки от отсутствии коронавируса. Прилетевшие должны будут в течение 14 дней находиться на выбранном острове.

11 июня в Таиланде рассказали, что впервые за три недели не зафиксировали новых зараженных COVID-19. Речь шла о тех случаях, когда инфекция передается от одного жителя к другому: за последнее время случаи заражения были зафиксированы только у тех, кто вернулся из-за границы — все эти люди соблюдали карантин.

По данным на 20 июня, в Таиланде выявлено 3147 случаев заражения коронавирусом. Сообщается о 58 умерших.

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