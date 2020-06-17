В Таиланде предложили разрешить проституцию из-за роста насилия

В Таиланде предложили легализовать проституцию и продажу секс-игрушек ради того, чтобы справиться с ростом сексуального насилия. С такой задумкой выступил депутат парламента от Цивилизованной партии страны Монгколкит Суксинтхаранон, передает Bangkok Post.

Он считает, что государство также должно помогать тем, кто не может позволить себе секс-услуги. «В большинстве случаев изнасилование совершают пожилые вдовцы и работники с низким доходом», — рассказал парламентарий. По его мнению, у таких людей нет возможности удовлетворить свои желания — отсюда и рост преступности в стране. Монгколкит Суксинтхаранон предположил, что легализация проституции позволит предотвратить сексуальные преступления.

Парламентарий Таиланда обещал попросить комитет Палаты представителей (нижнюю палату парламента) поддержать его предложение. В комитете хотят рассмотреть все советы по борьбе с насилием. В июле в парламенте представят свои предложения по новому законопроекту.

Bangkok Post отмечает, что дискуссия возникла после нескольких громких случаев изнасилования, которые произошли в Таиланде. Это привело к тому, что население требовало ввести химическую кастрацию как средство устрашения преступников.

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