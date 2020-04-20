Японским проституткам предложили финансовую помощь

Япония предложила финансовую помощь секс-работницам, которые так же, как и другие граждане страны, пострадали от коронавируса. Об этом сообщает CNN.
Чтобы смягчить экономический удар, в стране выделили пакет стимулирующих мер в 108 триллионов японских иен (примерно 989 миллиардов долларов). Секс-работники тоже имеют право подать заявку на получение помощи, но для этого им придется соблюдать условия, которые обозначит правительство. Однако сами проститутки смотрят на это скептически.
«Правительство не обозначило достаточно четко, что о помощи может попросить каждый. Здесь очень много людей, которые могут умереть от голода без работы», — подчеркнула Мика, собеседница CNN. По ее словам, многим секс-работницам требования для получения финансовой помощи кажутся подозрительными, поскольку официально в Японии запрещена проституция. Мика добавила, что условия для получения поддержки тоже неясны: в частности, многие секс-работницы не могут доказать потерю дохода, поскольку чаще всего они получают «серую зарплату».
Из-за распространения коронавирусной инфекции и введения карантинных мер японские проститутки лишены единственного источника дохода. Они не могут найти другую работу, поскольку никто не нанимает сотрудников в разгар экономического кризиса, отмечает CNN.
По последним данным, в стране зарегистрированы более 10,8 тысячи зараженных коронавирусом; 238 человек умерли, 1069 пациентов вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения