Изнасиловавший немку на глазах у ее парня беженец обвинил жертву в проституции

Иммигрант из Ганы Эрик Х., изнасиловавший гражданку Германии на глазах у ее молодого человека, заклеймил свою жертву как «проститутку». Об этом сообщает Bild.

Сам случай произошел в апреле этого года. 26-летний парень и его 23-летняя девушка решили выбраться на природу. Неожиданно в палатку, где они остались на ночлег, нагрянул 31-летний беженец из Ганы с топором. Он отобрал у пары шесть евро и бумбокс. Этого ему показалось недостаточно, он схватил девушку и изнасиловал ее, заставив ее бойфренда наблюдать за происходящим.

Пострадавшие обратились в полицию, где был составлен фоторобот подозреваемого. Через несколько дней он был задержан. ДНК-тест показал, что он имел сексуальный контакт с девушкой.

На суде Эрик предпочел не молчать, придерживаясь линии поведения, которую ему посоветовал адвокат, а громогласно заявил, что изнасилованная является проституткой. Аргументов он приводить не стал, а лишь охарактеризовал «всех, кто помогает ей во лжи», «грязными свиньями».

После этого Эрик внезапно начал рассказывать про свою жизнь в Гане, в ходе которого упомянул, что его отец владел несколькими плантациями какао и жил в этой стране, как король. «В Гане у короля может быть столько женщин, сколько он захочет, если он будет заботиться о них», — заявил насильник.