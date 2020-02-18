Охлобыстин вступился за сравнившего гражданских жен с проститутками протоиерея

Российский актер Иван Охлобыстин в беседе с православным предпринимателем Германом Стерлиговым вступился за протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с бесплатными проститутками. В своем Instagram-аккаунте бывший миллионер обвинил священника в поддержке сатанизма.

«Дмитрий Смирнов загоняет людей в загсы. Это не по-христиански. Для христиан законный брак — это не загс. Для христиан законный брак — это благословение родителей», — написал Стерлигов.

В комментариях к посту отметился Охлобыстин, который назвал Димитрия Смирнова кристально честным человеком, сумевшим изменить жизни сотен людей в лучшую сторону. «Чтобы иметь право судить его, необходимо соответствовать самым высоким духовным и нравственным нормативам», — заявил артист.

16 февраля протоиерей Димитрий назвал гражданских жен бесплатными проститутками и временной утехой для мужчин. По его мнению, российские женщины не понимают, что такое брак. Позже священник пожаловался, что ему поступают угрозы из-за его слов.

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