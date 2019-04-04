Охлобыстин порассуждал о будущем России и Украины

Актер Иван Охлобыстин считает, что Россия и Украина скоро снова «будут вместе». Слова артиста передает РИА Новости.

«Мы ничем не отличаемся друг от друга, ну вообще ничем», — заявил он, подчеркнув, что «этот бардак» должен рано или поздно закончиться.

Ранее Охлобыстин признал, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский был прав, назвав его и актера Михаила Пореченкова идиотами. Зеленский не оценил шуточные видео, снятые в его поддержку артистами. В роликах они обменялись такими фразами, как: «Крым наш!», «Слава Украине!» и «Все наше!».

После инцидента Пореченков заявил, что у Зеленского пропало чувство юмора: «Я думаю, это вирус: как только люди начинают заниматься политикой, у них пропадает юмор».

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией и началом конфликта на Донбассе. Украина обвиняет РФ в ведении военных действий на юго-востоке республики, Россия это отрицает. Официальный Киев называет Россию страной-агрессором. Эту позицию и режим санкций поддерживают страны Запада.

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