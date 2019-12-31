Охлобыстин прокомментировал скандал из-за участия Асмус в эротической сцене

Российский актер Иван Охлобыстин в ходе шоу «Морозова Хочет Знать» прокомментировал скандал, возникший из-за участия Кристины Асмус в эротической сцене в фильме «Текст». Запись беседы опубликована на YouTube-канале передачи.

Он заявил, что артистка входит в его ближний круг общения, однако признался, что картину с ее участием он не смотрел и не планирует, так как боится испытать разочарование. «Я уверен, что скандал был спровоцирован продюсерами, потому что там говорят, что фильм никакой», — сказал артист.

«Она [Кристина Асмус] дурочка, может быть, принимала участие в том, чего не понимала», — добавил Охлобыстин. Он пояснил, что знаком с актрисой по сериалу «Интерны». По его словам, она чистый, целомудренный и трудолюбивый человек, в котором нет «падали и гнили».

Ранее Кристина Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме «Текст», в которой она снялась вместе с Иваном Янковским. Ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы.

29 декабря стало известно, что Асмус находится в больнице. Причиной госпитализации стала острая бактериальная инфекция.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!