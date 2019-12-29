Кристину Асмус увезли на скорой помощи в больницу

Российская актриса Кристина Асмус попала в больницу с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка написала в своем Instagram.

Асмус рассказала, что ее увезли на машине скорой помощи в больницу неделю назад. «Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», — уточнила она.

По словам актрисы, перед госпитализацией она сыграла в нескольких спектаклях с высокой температурой. Врачи пообещали выписать ее 30 декабря, если состояние улучшится, отметила Асмус.

Ранее, осенью, Кристина Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме «Текст». Ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!