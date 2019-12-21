Партнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях работы

Партнер Кристины Асмус по эротической сцене в фильме «Текст» Иван Янковский рассказал о трудностях актерской работы. Его слова передает издание «Подъём».

По его словам, участие в съемках эротической сцены стало для него тяжелым опытом. Тем не менее, он отнесся к этому процессу, как к работе, и выразил надежду, что ему удалось выполнить ее хорошо. Он также отметил, что если тема эротической сцены до сих пор обсуждается, то актерам удалось заставить зрителей поверить в реальность происходящего на экране.

При этом Янковский признался, что большинству актеров сложно сниматься в постельных сценах и они не жаждут принимать в них участия. Он отметил, что съемки в кино — это тяжелая работа, а не «фигня какая-то». «Вы спросите Венсана Касселя и Монику Белуччи, каково им было сниматься в переходе у Гаспара Ноэ», — посоветовал он.

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До этого режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко рассказал, что постельная сцена была сложной для всех участников съемочного процесса. Он очень удивился тому, что все внимание публики сконцентрировалось на Асмус, и никто не вспомнил об актере Иване Янковском, которому также было некомфортно.

Ранее Асмус расплакалась во время интервью после того, как ее спросили об эротической сцене в фильме «Текст». После выхода фильма ее и ее мужа, резидента Comedy Club Гарика Харламова затравили в сети. Сам Харламов заявил, что разделяет реальную жизнь и киноэкран. По его словам, сцена секса представлена в книге и необходима для сюжета картины. Он также вспомнил, что актрисы и раньше снимались в эротических сценах, упомянув Шерон Стоун, Анджелину Джоли, Монику Белуччи и Эмилию Кларк.

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