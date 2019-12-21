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Раскрыты подробности эротической съемки Асмус

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Режиссер Клим Шипенко раскрыл подробности эротической съемки Кристины Асмус в фильме «Текст». Как он заявил в интервью YouTube-каналу «Морозова ХЗ шоу», актриса изначально знала о планирующейся сцене и понимала, на что ей придется пойти.

Шипенко заметил, что Асмус не планировали брать на главную роль, однако она сама решила поучаствовать в кастинге. «Мы это обговорили, она согласилась», — заявил он, уточнив, что супруг Асмус, известный комик Гарик Харламов, также заранее знал о постельной сцене в фильме.

По словам режиссера, постельная сцена была сложной для всех участников съемочного процесса. Он очень удивился тому, что все внимание публики сконцентрировалось на Асмус, и никто не вспомнил об актере Иване Янковском, которому также было некомфортно.

Однако, по словам Шипенко, у скандала вокруг данной сцены была положительная сторона: фильм стал популярнее и окупился в прокате.

Ранее Асмус расплакалась во время интервью после того, как ее спросили об эротической сцене в фильме «Текст». После выхода фильма ее и Харламова затравили в сети.

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