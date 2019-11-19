Дочь Михалкова порассуждала о съемках в порно и голой Асмус

Старшая дочь Никиты Михалкова заслуженная артистка России Анна Михалкова высказалась о скандале, разразившемся вокруг Кристины Асмус из-за съемок обнаженной. Слова актрисы приводит «Медуза».

«Я в общем-то уже не в том возрасте, чтобы сниматься в порно и чувствовать себя комфортно, но дело не только в этом. Вообще это интересная тема. Здорово, что такие фильмы появляются. Проблема в том, что у нас, в отличие от Европы, нет традиции или культуры изображения обнаженного тела в живописи, очень мало в литературе», — поделилась Михалкова впечатлением от фильма Клима Шипенко «Текст», в котором снялась Асмус.

Материалы по теме «Не нужно обращаться с людьми как с челядью» Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино

Артистка посетовала на то, что отечественные зрители не могут провести линию между актером, играющим роль, и его персонажем в фильме: «Сейчас ведь обсуждают не героиню Асмус — а саму Кристину Асмус». Михалкова добавила, что при просмотре подобных сцен в американских картинах «неадекватной реакции» у россиян не возникает. Актриса подчеркнула, что ей не предлагали съемки в подобных лентах, и раздеваться на камеру она не собирается.

Ранее в ноябре стало известно, что Асмус стали поступать угрозы из-за съемок в эротических сценах в фильме «Текст». Сама актриса расплакалась в эфире радиостанции, рассказывая о травле, которой подверглась из-за роли в ленте.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!