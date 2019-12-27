@egorkreed / Instagram

Российскую актрису Кристину Асмус вновь раскритиковали из-за страстной сцены с Егором Кридом в его клипе Love is. Тизер видео был опубликован в Instagram-аккаунте исполнителя.

В отрывке артистка прижимает певца к стенке и, тяжело дыша, приближается губами к его лицу. В комментариях пользователи принялись жалеть мужа Асмус, комика Гарика Харламова, начали предрекать паре скорый развод, а также оскорблять актрису, заявляя, что она «пошла вразнос». «Ой, ну Асмус ничему жизнь не учит, конечно», — написала подписчица с ником julia.manturova. «Асмус совсем изголодалась», — добавила пользовательница vihtena.

Клип появился на YouTube-канале артиста 27 декабря. В нем Асмус исполняет роль главной школьной красавицы, за внимание которой борется обычный парень (Егор Крид). Выиграв у ее бойфренда баскетбольный матч, он уединяется с ней в раздевалке. Под конец клипа становится ясно, что он не обыграл возлюбленного героини Асмус и не остался с ней наедине, а лишь потерял сознание во время соревнования. Романтическая встреча оказалась его сном.

Ранее Кристина Асмус подверглась травле из-за эротической сцены в фильме «Текст». Ее приятель, сценарист Александр Цыпкин рассказал, что после выхода картины актрисе начали поступать угрозы.

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