Таиланд рассказал о месяце без заражений коронавирусом

В Таиланде впервые за три недели не зафиксировали новых зараженных коронавирусом. Об этом рассказала помощница пресс-секретаря правительственного административного Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Панпрапа Йонгтракул, передает Reuters.

Речь идет о тех случаях, когда инфекция передается от одного жителя к другому: за последнее время случаи заражения зафиксированы только у тех, кто вернулся из-за границы — все эти люди соблюдали карантин. Помощница пресс-секретаря также рассказала о месяце без новых смертей от пневмонии COVID-19.

Власти Таиланда сняли ограничительные меры и возобновили международное авиасообщение с 1 июля. В стране также ввели сертификаты безопасности для отелей и ресторанов: тем самым заведение гарантирует, что соответствует стандартам безопасности.

13 мая в Таиланде впервые не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом. За все время в стране было обнаружили 3125 случаев инфицирования, 58 человек умерли, 2987 — выздоровели.

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