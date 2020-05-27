Электрик в Таиланде застрелил нескольких прохожих и сдался полиции

Старший электрик Национального радио Таиланда в провинции Пхитсанулок застрелил нескольких прохожих. Об этом сообщает портал Bangkok Post.

Это произошло в здании радиостанции. Мужчина по имени Вин Сомсук расстрелял трех человек из двух пистолетов. Среди убитых — директор станции и коллеги Сомсука. Отмечается, что электрик преследовал своих жертв, прежде чем их застрелить.

Еще один мужчина был ранен, он успел вызвать полицию и уговорил стрелка сдаться. Тот согласился, сейчас его допрашивает полиция. Мотивы убийцы пока не известны.

14 февраля полиция Бангкока задержала мужчину, который около 40 раз выстрелил в толпу. Один из очевидцев рассказал, что преступник стрелял в воздух, а потом в толпу, гулявшую недалеко от Университета Чулалонгкорн в столице Таиланда. Прохожие вызвали полицию, та оцепила район и задержала мужчину. Правоохранители сообщают, что во время инцидента никто не пострадал.

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