Власти Таиланда запретили туристам спать на островах

Правительство Таиланда ограничит туристам доступ к Симиланским островам и запретит путешественникам там ночевать. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Такие меры власти королевства принимают, чтобы восстановить экологию нескольких популярных туристических мест. Симиланские острова, куда большинство путешественников приезжают с экскурсией на один день, будут закрыты для посещения и ночевок с 15 октября 2018 года. Как пояснил руководитель департамента национальных парков, это связано с тем, что острова переполнены туристами и те наносят сильный вред экологии.

Ранее в июне власти Таиланда также закрыли для туристов пляж Maya Bay на острове Пхи-Пхи-Ле, который приобрел популярность благодаря фильму The Beach с Леонардо ди Каприо в главной роли.

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В июне онлайн-сервис поиска авиабилетов Aviasales составил список городов, где путешественникам не рады из-за «овертуризма». В него вошли Венеция, Амстердам, Барселона, Дубровник и остров Санторини. Сотрудники Aviasales посоветовали туристам избегать посещения этих городов в пиковые периоды.

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