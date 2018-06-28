Названы города — противники туристов

Онлайн-сервис поиска авиабилетов Aviasales составил список городов, где путешественникам не рады из-за «овертуризма» (Термин, означающий чрезмерное число туристов по отношению к местному населению, — прим. Ленты.ру). Об этом сообщается на сайте Aviasales.

Первым местом, где не ждут путешественников, специалисты назвали итальянский город Венеция. В 2017 году на 633 тысячи жителей пришлось 5,3 миллиона туристов и власти города ввели штрафы на купание в каналах, езду на велосипеде и выброс мусора.

Также противником массового туризма оказалась Барселона, где, например, в конце июня участники крайне левой организации Edvant устроили акцию, направленную на борьбу с большим числом приезжающих иностранцев.

Вдобавок, протесты прошли и в Амстердаме, так как жители города недовольны шумом, большим количеством мусора и растущими ценами. В связи с этим власти запретили строительство новых гостиниц и увеличили туристический налог.

В Дубровнике (Хорватия) и на острове Санторини (Греция) тоже появились свои ограничения — не более восьми тысяч посетителей в день. А филиппинский остров Боракай закрыли от туристов из-за загрязнения на шесть месяцев, начиная с конца апреля 2018 года.

Сотрудники Aviasales посоветовали путешественникам избегать посещения этих мест в пиковые периоды и также с уважением относиться к традициям местных жителей.

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В мае власти Пальмы, столицы испанского острова Майорка, решили начать борьбу с пьяными туристами и их развлечениями. По словам мэра города, с лета 2018 года улицы будут патрулировать около 200 полицейских, что почти вдвое превышает число сотрудников в предыдущем году. Туристов, которые будут непристойно и шумно веселиться, ожидает штраф в размере до трех тысяч евро, а местным барам, продающим алкоголь после официального прекращения работы, грозит закрытие.

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