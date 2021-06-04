Финляндия разрешит въезд россиянам с одной целью

Власти Финляндии с 7 июня разрешат въехать в страну иностранным гражданам, в том числе и россиянам, с целью посещения родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Погранохрану республики.

Так, с 7 июня список необходимых причин для въезда в Финляндию пополняется еще одним пунктом: родственники финских граждан из других государств будут иметь право на пересечение границы.

Уточняется, что перечень родственников и членов семьи, попадающих под действие новых правил, будет расширен. Так, помимо супругов и несовершеннолетних детей въехать в страну смогут взрослые дети, родители, приемные родители, бабушки и дедушки.

Постановление распространяется в том числе на граждан России, Великобритании, США и Турции.

Ранее в мае был составлен список открытых для россиян зарубежных стран. Отмечалось, что только 16 из 47 стран, официально открывших авиасообщение с Россией, действительно готовы принимать туристов. Среди них — Абхазия (сухопутная граница), Армения, Белоруссия, Венесуэла, Греция, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и Мексика.