Италия рассмотрит включение привитых «Спутником V» в систему CОVID-сертификатов

В Италии могут включить вакцинированных российским «Спутником V» в систему Green Pass

Итальянское правительство обещало рассмотреть возможность включения людей, привитых российской вакциной «Спутник V» в систему Green Pass (COVID-сертификаты Евросоюза). Об этом рассказал посол России в Италии Сергей Разов, передает РИА Новости.

По информации дипломата, к таким договоренностям пришел глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Италии Марио Драги. «Это реальное неформальное ограничение в работе наших дипломатов, которые привились одной из самых эффективных вакцин», — заявил посол.

Его речь прозвучала на встрече с главами русских ассоциаций в Италии. По словам Разова, Драги не уточнил, когда точно и в каком порядке могут быть рассмотрены варианты по включению «Спутника V» в Green Pass. Дипломат уточнил, что вполне вероятно будут рассмотрены варианты для въезда в Италию привитых российских туристов.

27 июля стало известно, что российские туристы смогут въезжать в Италию через Венгрию, при наличии пропуска Green Pass. При этом на родину россияне смогут улететь напрямую из Италии.