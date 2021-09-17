Италия стала первой в Европе страной с обязательными COVID-сертификатами

Италия стала первой страной в Европе, где всех работников частных компаний и государственных структур обяжут получить Green Pass (сертификат о здоровье, принятый Евросоюзом во время пандемии коронавируса). Об этом сообщает портал Agenda Digitale.

Наличие Green Pass станет обязательным для всех итальянцев с 15 октября. Граждане должны будут подтвердить, что они вакцинированы, либо имеют свежий отрицательный тест на коронавирус. Если работники откажутся получить Green Pass, им грозит отстранение от трудовой деятельности с заморозкой зарплаты.

При этом компании не будут увольнять своих сотрудников. Если же человек явится на работу без сертификата, его оштрафуют на полторы тысячи евро, а его работодателя — на тысячу евро. При этом Green Pass внутри Италии становится действительным для граждан с первой дозы вакцины от коронавируса, а для поездок по ЕС — только со второй дозы.

Ранее стало известно, что Green Pass, выданные в Сан-Марино, являются действительными в Европейском союзе. При этом санмаринцы, помимо признанных в Европе вакцин Pfizer и AstraZeneca, прививаются российской вакциной «Спутник V». Однако последний препарат еще не прошел сертификацию в ЕС.

