Во Франции и Австрии открылись рестораны и кинотеатры

Во Франции и Австрии смягчают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщает BBC News. В обеих странах впервые за шесть месяцев открываются летние террасы ресторанов и кафе, магазины и культурные учреждения.

В частности, во Франции начиная с 19 мая на открытых террасах за одним столиком могут находиться компании до шести человек. Также сдвинут национальный комендантский час: теперь он действует с 21:00. В Австрии рестораны, кинотеатры и театры впервые за полгода примут посетителей. Воспользоваться послаблениями смогут обладатели зеленого пропуска (Green Pass), прошедшие вакцинацию от COVID-19, переболевшие коронавирусом или имеющие на руках отрицательный тест.

Помимо этого, с 19 мая путешественникам из стран с низким показателем заболеваемости COVID-19 не придется соблюдать карантин. В то же время въезжающие в страну должны будут предоставить отрицательный тест, сертификат о вакцинации или доказательства того, что они переболели коронавирусом. Как отмечает BBC News, в данный перечень стран входит большинство европейских государств, кроме Великобритании и Швеции.

Одним из первых снятие ограничений отметил президент Франции Эммануэль Макрон. Вместе с премьер-министром страны Жаном Кастексом он посетил кафе, расположенное около Елисейского дворца, где политики выпили кофе. «Террасы, музеи, кинотеатры, театры... Давайте вернём то, что составляет наш образ жизни», — говорится в подписи к видео в Twitter-аккаунте Макрона.