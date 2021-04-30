Новый локдаун в Германии обвалил экономику всей еврозоны

Ограничения из-за третьей волны коронавируса в Германии затянули в кризис и другие страны еврозоны, пишет Deutsche Welle со ссылкой на отчет Федерального статистического ведомства.

По данным статистики, за первый квартал 2021 года обвал ВВП Германии составил 1,7 процента, что сказалось и на экономике соседних с ней государств. Главной причиной спада эксперты считают введение в ФРГ нового локдауна, который парализовал потребительский спрос. По оценке экономистов, совокупный ВВП стран еврозоны за первые три месяца 2021 года снизился на 0,6 процента.

К концу 2020 года немецкая экономика постепенно шла к выздоровлению. Максимальный рост ВВП на фоне пандемии был зафиксирован в третьем квартале прошлого года — 8,7 процента.

Третья волна коронавируса обрушилась на Европу в середине марта. Причинами резкого скачка заболеваемости эксперты называли новые мутации вируса, а также недостаточно активную кампанию по вакцинации.