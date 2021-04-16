Госдолг Италии окажется максимальным за столетие

Госдолг Италии в 2021 году окажется максимальным за столетие и составит почти 160 процентов ВВП, передает Bloomberg. Он превысит даже показатель первого года после окончания Второй мировой войны, когда соотношение между госдолгом и ВВП составило 159,5 процента.

Дефицит бюджета увеличится до 11,8 процента в этом году, поскольку третья по величине экономика Европы ищет миллиарды дополнительных евро в виде займов, чтобы помочь защитить своих граждан и бизнес от последствий пандемии. Кроме того, расходы на стимулирование экономики превысят 170 миллиардов евро (203,5 миллиарда долларов).

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От коронавируса в Италии погибли больше 115 тысяч человек. Пандемия и введенные из-за нее локдауны обрушили туристический сектор. В последнее время в Риме начались протесты: рестораторы и владельцы других бизнесов требуют смягчения ограничений. В других городах демонстранты перекрывали дороги. Итальянские власти допустили, что смягчить ограничительный режим можно будет уже к концу апреля, приоритет будут отдавать мероприятиям на открытом воздухе.

В конце прошлого года в СМИ появилась информация о том, что в Италии перед продовольственными банками начали появляться очереди. В них в том числе стояли квалифицированные рабочие с предприятий, которые были вынуждены закрыться, или бывшие бизнесмены.

К помощи итальянской экономике подключилась мафия: в разгар пандемии местные мафиозные структуры начали оказывать денежную помощь малому и среднему бизнесу. Однако речь не идет об альтруизме. Так криминал пытается поставить получателей «социальных пособий» под свой контроль, чтобы в дальнейшем использовать их для отмывания денег. Преступники сначала предлагают поддержку, а когда владелец бизнеса соглашается на нее, переходят к традиционным методам запугивания.